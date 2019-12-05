В Казани ветерана войны признали умершим и лишили социальных выплат

Фото: кадр видео "Татарстан 24"

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлов остался без положенных надбавок к пенсии из-за того, что в соцзащите его ошибочно признали умершим. Фронтовика также исключили из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы.

Ошибку обнаружили родственники фронтовика. Они опасаются, что дедушка может остаться без медицинской помощи, сообщает «Татарстан 24».

Как объяснили в соцзащите, это произошло из-за неверных сведений, представленных из управляющей компании. Сотрудники не перепроверили сообщение о смерти, хотя могли отправить запрос в ЗАГС. Ошибку обещали исправить.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с документами живущей в Казани труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной. Она должна получить квартиру до 9 мая.