Власти Казани опровергли информацию об отдыхе работников гимназии в ОАЭ за счет родителей учеников

Мэрия Казани опровергла информацию о том, что сотрудники гимназии №19 ездили отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты за счет родителей учеников.

Так, с 22 по 27 марта пять сотрудников гимназии №19 приняли участие в глобальном форуме по образованию и навыкам в Дубае.

«Поездка носила рабочий характер. Она была организована в каникулярное время за счет внебюджетных средств гимназии», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии ТАСС.

Согласно действующим нормам, среди источников формирования внебюджетных средств могут быть доходы от оказания платных услуг и благотворительные пожертвования.

«Привлечение внебюджетных средств осуществляется строго на принципе добровольности. Сотрудники школы не вправе принимать наличные денежные средства, они поступают исключительно на внебюджетный лицевой счет учреждения», — отметили в пресс-службе.

Ранее прокурор РТ Илдус Нафиков заявил, что гимназия №19 Казани с 2018 года по первое полугодие 2019 года набрала более 50 млн рублей. За счет этого начислялась дополнительная зарплата директору, заместителям, другим представителям администрации. Также на «родительские» оплачивалась мобильная связь и корпоративный выезд в ОАЭ за 570 тыс. рублей.