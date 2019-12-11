В ноябре треть всех продаж грузовиков в России пришлась на КАМАЗ

По итогам ноября 2019 года в России было продано 7,2 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по продажам занял КАМАЗ — в прошлом месяце на этот бренд пришлась третья часть от всего объема (2,4 тыс. грузовиков), пишет «Автостат».

Также в топ-5 вошли ГАЗ (780 грузовиков), Scania (559), Volvo (493) и MAN (424).

Всего с января по ноябрь 2019 года рынок новых грузовиков составил 70,4 тыс. единиц, что на 3,3% ниже результата годичной давности.

Ранее КАМАЗ сообщил, сколько завод собирается продать грузовиков за 2019 год. По планам компании, максимально удастся продать 29 тыс. штук.