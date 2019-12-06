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Объем проданных грузовиков КАМАЗа за 2019 год составит около 29 тысяч

06:20, 06.12.2019
Объем проданных грузовиков КАМАЗа за 2019 год составит около 29 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

КАМАЗ сообщил, сколько завод собирается продать грузовиков за 2019 год. По планам компании, максимально удастся продать 29 тыс. штук.

«На внутреннем рынке мы больше 29 тысяч [грузовиков] не продадим, сегодня уже ясно, потому что декабрь. По экспорту — перевалим за 5 тысяч. Я вообще рассчитывал дотянуть до 6 тысяч, но у нас несколько крупных контрактов перенеслись на следующий год», — передает слова гендиректора компании Сергея Когогина «Интерфакс».

Ранее бизнес-план КАМАЗа предполагал продажу 39 тысяч автомобилей. В следующем году автогигант не ждет резкого скачка потребления. В компании отмечают, что на рынке в два раза снизился сегмент магистральных тягачей. Однако «мусорная реформа» привела к увеличению продаж мусоровозов.

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» передало 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.

ОбществоАвто Татарстан
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