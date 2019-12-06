Объем проданных грузовиков КАМАЗа за 2019 год составит около 29 тысяч

КАМАЗ сообщил, сколько завод собирается продать грузовиков за 2019 год. По планам компании, максимально удастся продать 29 тыс. штук.

«На внутреннем рынке мы больше 29 тысяч [грузовиков] не продадим, сегодня уже ясно, потому что декабрь. По экспорту — перевалим за 5 тысяч. Я вообще рассчитывал дотянуть до 6 тысяч, но у нас несколько крупных контрактов перенеслись на следующий год», — передает слова гендиректора компании Сергея Когогина «Интерфакс».

Ранее бизнес-план КАМАЗа предполагал продажу 39 тысяч автомобилей. В следующем году автогигант не ждет резкого скачка потребления. В компании отмечают, что на рынке в два раза снизился сегмент магистральных тягачей. Однако «мусорная реформа» привела к увеличению продаж мусоровозов.

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» передало 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.

