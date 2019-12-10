Экс-глава WADA назвал пустой тратой денег возможное обращение России в суд

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Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд рассказал о своем отношении к отстранению России от международных соревнований на четыре года.

«Я не был на самом исполкоме, но, исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым.

Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и, думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению WADA. Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но, учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс.

Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», — заявил Паунд.

Напомним, накануне исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 ближайшие года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет все основания подать в суд из-за данного решения.