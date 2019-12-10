Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Париже прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

«Во-первых, нужно проанализировать это решение, то, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Например, нет претензий к российскому национальному Олимпийскому комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом — такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в суд.

Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и, мне кажется, все на самом деле соглашаются: любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения.

И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и Олимпийского движения не имеющие», — заявил Путин.

Напомним, WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».