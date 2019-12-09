Татарстан может принять Всемирные зимние корпоративные игры в 2021 году

Казань моет провести Всемирные зимние корпоративные игры 2021 года. Уже достигнуты предварительные договоренности с оргкомитетом Всемирных корпоративных игр и Минспортом

Сегодня стало известно о решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Россия будет обжаловать решение.

«Запрет WADA не распространяется на спортсменов-любителей, мы вступили в Европейскую и Всемирную федерации, и уже в следующем году российские спортсмены-любители смогут защитить честь страны на Всемирных корпоративных играх, которые пройдут в Афинах с 17 по 21 июня 2020 года», - сообщил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев (цитата по ТАСС).

