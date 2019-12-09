Россия намерена обжаловать отстранение спортсменов от международных соревнований

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Россия обратится с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), исключающего Россию из участия в крупных спортивных международных мероприятиях на четыре года.

О решении «бороться за спортсменов» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне», — цитирует слова Журовой ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.