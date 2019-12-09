В Татарстане возбуждено дело о взятке для военкомата в 150 тысяч рублей

Фото: "Реальное время"

В Татарстане возбуждено дело о взятке для военкомата в 150 тысяч рублей.

По итогам весеннего призыва в Татарстане возбудили уголовное дело о передаче частями 150 тысяч рублей за освобождение от армейской службы. Об этом сегодня сообщили на заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле.

Деньги были получены некими посредниками, которые должны были передать их «должностным лицам Военного комиссариата Татарстана за оказание содействия в получении военного билета без прохождения военной службы», — прозвучало на заседании. Фамилии привлеченных к ответственности не называли.

Ранее на той же встрече в 50 млн рублей оценили сборы с родителей в гимназии №19 Казани.

Подробности заседания — в репортаже «Реального времени».