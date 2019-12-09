Студенту из Казани, попавшему в аварию в Доминикане, ампутировали руку

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Казанец Дамир Валиуллин, пострадавший в аварии с автобусом в Доминикане, перенес операцию по ампутации руки. Он до сих пор находится под наблюдением медиков.

Как сообщает «Татарстан 24», магистранту Казанского федерального университета не смогли сохранить руку. На юрфаке КФУ начат сбор средств для помощи на банковский счет брата пострадавшего. Деньги требуются на дальнейшее лечение и реабилитацию.

Напомним, что Минздрав РТ планирует перевезти двоих пострадавших в аварии с автобусом примерно через неделю. Точная дата будет назначена после стабилизации состояния казанцев.