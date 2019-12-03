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Пострадавших в ДТП в Доминикане татарстанцев перевезут в Казань через две недели

09:12, 03.12.2019
Пострадавших в ДТП в Доминикане татарстанцев перевезут в Казань через две недели
Фото: кадр видео из соцсети

Минздрав РТ транспортирует пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане татарстанцев через две недели. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Двоих пострадавших транспортируют после стабилизации состояния. Сейчас они находятся в госпитале города Игуэй.

Напомним, что в аварии с автобусом в Доминикане пострадали четверо жителей Казани. Три человека оказались в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы. Пострадавших татарстанцев должны перевезти в Республиканскую клиническую больницу.

Общество Татарстан
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