Пострадавших в ДТП в Доминикане татарстанцев перевезут в Казань через две недели

Фото: кадр видео из соцсети

Минздрав РТ транспортирует пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане татарстанцев через две недели. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Двоих пострадавших транспортируют после стабилизации состояния. Сейчас они находятся в госпитале города Игуэй.

Напомним, что в аварии с автобусом в Доминикане пострадали четверо жителей Казани. Три человека оказались в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы. Пострадавших татарстанцев должны перевезти в Республиканскую клиническую больницу.