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Пара из Казани попала в ДТП с автобусом в Доминикане

15:25, 27.11.2019
Пара из Казани попала в ДТП с автобусом в Доминикане
Фото: кадр видео из соцсети

Семейная пара из Казани попала в крупное ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане. Молодожены находятся в свадебном путешествии.

Авария произошла утром на шоссе Корал, неподалеку от города Игуэ. Автобус с российскими туристами следовал в аэропорт. По неизвестным причинам он перевернулся.

В результате аварии пострадали 27 человек, среди которых молодожены из Казани. Сейчас они находятся в госпитале Седано. По данным «Комсомольской правды», жизни казанцев вне опасности, однако подробной информации об их состоянии нет.

Ранее в Уфе вахтовый автобус с 30 пассажирами врезался в пятиэтажный дом. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Общество Татарстан
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