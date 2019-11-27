Пара из Казани попала в ДТП с автобусом в Доминикане
Семейная пара из Казани попала в крупное ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане. Молодожены находятся в свадебном путешествии.
Авария произошла утром на шоссе Корал, неподалеку от города Игуэ. Автобус с российскими туристами следовал в аэропорт. По неизвестным причинам он перевернулся.
В результате аварии пострадали 27 человек, среди которых молодожены из Казани. Сейчас они находятся в госпитале Седано. По данным «Комсомольской правды», жизни казанцев вне опасности, однако подробной информации об их состоянии нет.
#Video | Autobs cargado de turistas choca con un camin en la autova del Coral https://t.co/Jcip4sVgir #LaRepblicaLD #ListnDiario pic.twitter.com/lCBEgfaj7K— Listn Diario (@ListinDiario) 26 ноября 2019 г.
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