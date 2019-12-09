Глава Курултая Башкирии не поддержал введение выходного дня 31 декабря

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев выступил против инициативы сделать праздничным днем 31 декабря. Глава республиканского парламента считает, что дополнительный выходной отрицательно отразится на экономике региона.

«В Башкортостане помимо закрепленных на федеральном уровне уже установлены три дополнительных нерабочих дня: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам», — приводит слова Толкачева пресс-служба Госсобрания РБ.

Он добавил, что перенести на 31 декабря один из последующих выходных возможно. Однако это уже не зависит от парламента. Подобные вопросы находятся в ведении органов исполнительной власти.

Напомним, что в казанском Кремле отреагировали на инициативу неопределенно. Власти Татарстана считают, что вопрос заслуживает рассмотрения, поскольку взволновал многих граждан. При этом проблему чиновники еще не изучили.

В то же время региональные заксобрания Томской, Кировской, Псковской областей, Ставропольского края и Крыма уже приняли решение перенести на последний день года один из выходных.