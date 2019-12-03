В одном из регионов России объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время прямой линии объявил 31 декабря в регионе выходным днем.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

При этом суббота, 28 декабря, в Кировской области станет рабочим днем.



Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря. Сегодня представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.

В Минтруде же рассказали, почему 31 декабря нельзя сделать выходным.