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Общество

В казанском Кремле прокомментировали возможность объявления 31 декабря нерабочим днем

11:45, 28.11.2019 3
В казанском Кремле прокомментировали возможность объявления 31 декабря нерабочим днем
Фото: realnoevremya.ru

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что Госдума рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

«Я так понимаю, есть федеральная инициатива. Вчера, если я не ошибаюсь, Госдума это рассматривала, но уже пошла такая волна внимания к этому вопросу. Сам факт того, что люди это обсуждают, говорит о том, что с этим надо что-то делать», — выразила мнение официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня в ходе традиционного брифинга для СМИ в кабмине РТ.

Галимова также уточнила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Наверно все таки сделают 31 января в Татарстане великом
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  • Анонимно 12:25
    все равно же уже начиная с 26 декабря никто не работает. все начинают бухать в отделах.
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  • Анонимно 12:25
    31 декабря и 1 января сделать выходными и 2 го на работу. Я ЗА.
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