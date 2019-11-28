В казанском Кремле прокомментировали возможность объявления 31 декабря нерабочим днем

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что Госдума рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

«Я так понимаю, есть федеральная инициатива. Вчера, если я не ошибаюсь, Госдума это рассматривала, но уже пошла такая волна внимания к этому вопросу. Сам факт того, что люди это обсуждают, говорит о том, что с этим надо что-то делать», — выразила мнение официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня в ходе традиционного брифинга для СМИ в кабмине РТ.

Галимова также уточнила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря.