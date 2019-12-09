«Ак Барс» отправился на тренировочный сбор в ОАЭ

Хоккеисты и тренеры «Ак Барса» отправились на краткосрочный тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда будет работать над физической подготовкой.

В числе отправившихся на сборы отсутствуют 10 игроков, приглашенных в расположение своих сборных.

В столицу Татарстана «Ак Барс» вернется 14 декабря и продолжит готовиться к матчам КХЛ.

Следующую игру регулярного первенства «барсы» проведут 19 декабря против «Салавата Юлаева». Напомним, что третье в нынешнем сезоне «зеленое дерби» пройдет в старом Дворце спорта, который вмещает чуть более 3500 зрителей.

Ранее «Ак Барс» разгромно уступил «Авангарду» со счетом 0:3.