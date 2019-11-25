Матчи «Ак Барса» с «Салаватом» и «Сибирью» пройдут в старом Дворце спорта

Следующее «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» пройдет в старом Дворце спорта, вместимостью чуть более 3 тысяч зрительских мест. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

«Включаем режим ностальгии. «Зеленое дерби» (19 декабря) и матч против «Сибири» (21 декабря) пройдут во Дворце спорта.

Ситуация как бы намекает, что игры пройдут в стиле ретро: окунемся в атмосферу старого дворца, поностальгируем и развлечемся, как в те далекие (или не очень) времена», — говорится в заявлении казанского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что в конце декабря «Татнефть Арена», где проводит свои домашние матчи «Ак Барс», будет занята Цирком дю Солей.