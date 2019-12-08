«Ак Барс» с разгромным счетом проиграл «Авангарду»
«Ак Барс» в рамках регулярного первенства КХЛ в гостях разгромно уступил омскому «Авангарду» (0:3).
Хозяева льда по разу отличились в каждом из периодов, не оставив никаких шансов казанским хоккеистам. «Авангард» по ходу всего матча имел подавляющее преимущество, особенно выделялся нападающий Широков, оформивший дубль. Также голом отметился бывший игрок «Ак Барса» Клинкхаммер, а вратарь Гарипов впервые попал в заявку своего нового клуба.
«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 Клинкхаммер (00:43)
2:0 Широков (Франсон, Семёнов, 22:52)
3:0 Широков (Терещенко, Покка, 45:43).
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