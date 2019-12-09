Ильсур Метшин: «Всех желающих в 10-е классы будем брать»

Фото: "Реальное время"

Прекратить немотивированные отказы в переводе в десятые классы публично пообещал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. После критики со стороны президента и прокурора Татарстана на непрозрачность и отсутствие порядка в этом вопросе, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

Метшин отметил, что по этой теме уже была встреча муниципальных властей с министром образования и науки РТ. «Больше этого не будет. Всех желающих в 10-е классы мы будем брать. Если выносятся отказы — то только письменно. Никаких устных отказов чтобы не было», — пояснил он.

Также Метшин ответил на критику по поводу поездки сотрудников гимназии №19 в Арабские Эмираты. Он сказал, что целью поездки было участие детей в международной олимпиаде, решение о том, что вместе с родителями и детьми поедут педагоги, согласовывалось на уровне управления образования.