В Казани гимназия №19 за пару лет собрала с родителей 50 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Более 50 млн рублей набрала за пару лет гимназия №19 Казани за счет добровольных родительских взносов. Об этом сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией сообщил прокурор РТ Илдус Нафиков, комментируя ситуацию с поборами в системе образования, передает из казанского Кремля журналист «Реального времени».



«Руководители ряда учреждений превратили школы в бизнес-центры по выколачиванию средств», — считает Нафиков. Он отметил, что уже в упомянутой элитной гимназии за счет родителей директор и его замы получали ежемесячно в качестве прибавки к зарплате от 100 до 200 тысяч рублей, а также оплачивали корпоративную связь. А еще «умудрились организовать выезд сотрудников в Арабские Эмираты за 500 тысяч рублей», и никто не пресек эти действия, возмутился глава надзорного ведомства.

Недоумение эти факты вызвали у президента РТ. На заседании антикоррупционной комиссии республики Рустам Минниханов потребовал казначейского контроля за счетами родительских фондов.