Главное за выходные: новый глава «Татмедиа», лучшие районы Казани и ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 9 декабря.

Президент РТ Рустам Минниханов планирует назначить Шамиля Садыкова руководителем АО «Татмедиа». Об этом он объявил в субботу на еженедельном совещании.



Казанцы определили лучшие районы города и первое место в рейтинге неожиданно занял Приволжский. Лидирующий по ценам на жилье Ново-Савиновский район оказался на втором месте. Тройку лидеров замыкает Советский район столицы республики.



В Нижнем Новгороде Toyota врезалась в Audi в центре города. Второй автомобиль отлетел на тротуар и влетел в группу школьников, шедших с тремя взрослыми в театр. В результате погибла сопровождавшая детей. Остальные попали в больницу. Виновника аварии задержали. По данным СМИ, это сын бывшего главы областного управления МВД.



В России изменится состав сопроводительных документов на машины. К уже существующему списку добавится этикетка энергоэффективности.



Минниханов дал старт строительству четырех футбольно-регбийных манежей в республике. Спортивные объекты возведут в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

