Минниханов заложил новые футбольные манежи в Казани, Челнах и Нижнекамске

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству четырех футбольно-регбийных манежей в республике. Лично присутствовал на церемонии закладки спортобъекта на улице Чуйкова в Казани.

Также по видеосвязи было положено начало и строительству манежей на улице Танковой, в Набережных Челнах и Нижнекамске, передает пресс-служба президента РТ.

Все манежи сделаны крытыми, чтобы спортсмены и зрители могли посещать их круглый год.

«Мы живем в тех климатических условиях, когда заниматься футболом можно только в летний период. Конечно, это сильно отражается на подготовке будущих спортсменов и в целом на любителях футбола. Поэтому принято решение — в рамках празднования 100-летия ТАССР реализовать такие проекты», — отметил Минниханов.

