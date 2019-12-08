Казанцы назвали самый лучший район города

Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг районов Казани по комфорту проживания за 2018-2019 годы.

Казанцев попросили оценить уровень экологии, чистоту, безопасность, наличие магазинов, мест для спорта и отдыха, а также условия для детей.



Так, лучшим районом города является Приволжский. Он находится в лидерах по экологической обстановке, занял второе место в части магазинов, соседей и ЖКХ. Помимо этого, жители высоко оценили наличие мест для спорта и отдыха, а также условия для детей.



Второе место у Ново-Савиновского района. Это лучшее место для спорта, отдыха и шоппинга, считают казанцы. Также район занял второе место по уровню безопасности и замкнул тройку лидеров по чистоте и стоимости услуг ЖКХ.

Третьим лучшим районом столицы Татарстана стал Советский. Жители этого района высоко оценили ЖКХ и рассказали о хороших соседях. Советский занял второе место по уровню экологии и чистоты, а вот по транспорту шестое место, заняв предпоследнее — перед Авиастроительным.

Четвертое и пятое места достались Московскому и Вахитовскому району. Первый стал лучшим из-за прекрасных условии для детей, второй стал лидером по безопасности.

На предпоследнем месте расположился Кировский район. По уровню экологии он оказался на третьем месте, по транспортной инфраструктуре — на четвертом. В остальном район оказался на шестых или седьмых местах.

Худшим, по мнению казанцев, стал Авиастроительный район. По всем критериям он оказался в самом низу списка.

Ранее исследование показало, какие проблемы Казани горожане считают основными. Большинство опрошенных жалуются на плохие дороги.

