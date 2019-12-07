В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительных документов на машины.

На российских автомобилях появится этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе машины. Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Наличие данного сопроводительного документа вводится новым национальным стандартом РФ (ГОСТ РФ), который регулирует способы информирования потребителей об энергоэффективности и экологическом классе автомобилей.

Для электромобилей в этикетке будет уточняться, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода, пишет RT.

Согласно документам, новые правила распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т. Исключение составляют те машины, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год.

