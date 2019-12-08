Нижегородские следователи заявили о задержании виновника ДТП с пострадавшими школьниками

Следственное управление СКР по Нижегородской области отчиталось о задержании подозреваемого по делу об аварии в центре города. В результате ДТП погибла женщина, пострадали 11 человек.

«43-летний подозреваемый управлял автомобилем марки «Тойота», после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следкома.

Ранее появилась информация, что Toyota принадлежит бывшему главе областного МВД Александру Пильганову, а за рулем находился его сын Виктор. В МВД не уточняли информацию, но подтвердили, что владелец машины — бывший сотрудник органов.

Накануне в результате столкновения двух автомобилей на улице Горького в Нижнем Новгороде один из них вылетел на тротуар. К несчастью, он въехал в группу школьников, шедших в театр. В результате пострадали 9 детей, мама одного из них и учительница. Еще одна учительница погибла.

