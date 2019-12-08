KFC запустила в продажу поленья с запахом жареной курицы

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила на этой неделе продажу в США топливных брикетов для камина в виде поленьев, которые при горении распространяют запах жареной курицы.

Данная акция приурочена к началу рождественского сезона. В компании отметили, что топливные брикеты с запахом жареной курицы поступили в продажу еще в прошлом году и оказались популярны среди покупателей. В этом году акцию запустили по просьбе покупателей, однако число поленьев ограничено, сообщили в KFC.



Как подчеркнули в компании, брикеты с запахом курицы произведены из материалов, полученных в результате переработки. Они сгорают в течение 2,5-3 часов.

Также в KFC предупреждают, что у окружающих может возникнуть сильное желание поесть жареной курицы, передает ТАСС сообщение компании.



Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания KFC планирует в ряде ресторанов Казани в этом году запустить халяльное меню.

