KFC планирует запустить халяльное меню в ряде ресторанов в этом году

Сеть быстрого питания KFC планирует в ряде ресторанов Казани в этом году запустить халяльное меню. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщили представители сети.

Отмечается, что сети фастфуда нужно проходить сертификацию в Комитете по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Кировском районе Казани открылся халяльный ресторан KFC. Однако сеть общественного питания только подала заявку и вопрос обсуждается, рассказали интернет-изданию в Комитете ДУМ РТ.

Тем временем KFC планирует увеличить количество точек в Татарстане. По информации «Реального времени», в ноябре этого года новый ресторан может открыться рядом с «Макдоналдсом» в ГТРК «Корстон».

В планах компании — открыть в России к 2020 году еще 200 точек, увеличив их до 1000.

Подробнее о том, какие нюансы возникают при открытии халяльного ресторана сети — в материале «Реального времени».

