Егор Жуков стал соведущим на «Эхе Москвы»

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Студент Высшей школы экономики Егор Жуков начал работать на радиостанции «Эхо Москвы» провел первый эфир в качестве соведущего Сергея Бунтмана.

Также в эфире радиостанции к ведущим в студии присоединился главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он рассказал, что сейчас обсуждается вопрос, в каких «формах Егор сможет работать на «Эхо Москвы» «В этой передаче он выступает в роли соведущего Сергея Бунтмана», — добавил Венедиктов.

Ранее Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики «Новой газеты».

Напомним, Жуков был задержан после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля. Сначала он был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Следствие считало, что студент руководил частью протестующих, пытаясь направить их против полиции. Позже его обвинили в призывах к экстремизму. В ФСБ нашли видео на youtube-канале студента, в которых он призывал к протестам.

Вчера Кунцевский райсуд Москвы признал Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

