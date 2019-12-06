Егор Жуков стал корреспондентом «Новой газеты»

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Студент Высшей школы экономики Егор Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики «Новой газеты». Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

Напомним, Жуков был задержан после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля. Сначала он был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Следствие считало, что студент руководил частью протестующих, пытаясь направить их против полиции. Позже его обвинили в призывах к экстремизму. В ФСБ нашли видео на youtube-канале студента, в которых он призывал к протестам.

Сегодня Кунцевский райсуд Москвы признал Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно.