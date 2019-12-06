Суд признал Егора Жукова виновным в экстремизме и приговорил к 3 годам условно

Кунцевский райсуд Москвы признал студента НИУ ВШЭ Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

«Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначить ему наказание сроком на 3 года условно», — передает ТАСС слова судьи.

Жуков был задержан после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля. Сначала он был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Следствие считало, что студент руководил частью протестующих, пытаясь направить их против полиции. Позже его обвинили в призывах к экстремизму. В ФСБ нашли видео на YouTube-канале студента, в которых он призывал к протестам.