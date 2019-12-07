Кабмин РФ выделит более 400 млн рублей на строительство симфонического зала с органом в Альметьевске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое устанавливает выделение в 2020—2022 годах 3,5 млрд рублей из средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры.

Так, в 2022 году 414 млн рублей будут направлены на строительство симфонического киноконцертного зала с органом в Альметьевске. Это будет пристрой к зданию Дворца культуры «Нефтьче». Согласно документу, здание будет введено в эксплуатацию в 2023 году. Площадь здания составит 7527,72 кв. метра.

Помимо этого, в рамках нацпроекта «Культурная среда» к 2021 году в Марий Эл будет отреставрирована Марийская государственная филармония им. Я.Эшпая, на эти цели будет выделено почти 317 млн рублей. Также реконструкцию в следующем году ожидает Чувашская государственная филармония в Чебоксарах, на нее потратят более 98 млн рублей.



Инициатива была предложена Министерством культуры РФ. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в Казани объявили конкурс на разработку плана территории, прилегающей к Альметьевскому водохранилищу.

