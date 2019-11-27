В Казани объявили конкурс на разработку плана территории, прилегающей к Альметьевскому водохранилищу

Сегодня открылся международный архитектурно-градостроительный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей и Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай. Об этом с пресс-конференции сообщает корреспондент «Реального времени».

Конкурс продлится до 23 апреля 2020 года. Планируется превратить территорию, прилегающую к Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай, в общественное пространство. Площадь территории составляет более 1700 га. При этом 270 га входят в лесной фонд за пределами городской черты.

В состав жюри входят представители органов государственной власти Республики Татарстан и муниципального образования город Альметьевск, эксперты в области экологии, экономики, общественных пространств, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций, а также представители инициатора конкурса. Председателем жюри является Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть».

Конкурс будет состоять из нескольких этапов: прием заявок, определение финалистов, установочный семинар для финалистов, где команды смогут познакомиться с конкурсной территорией.

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