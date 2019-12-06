Россия помогла США вычислить предполагаемого лидера хакерской группы Evil Corp по электронной почте

Российские правоохранительные органы помогли властям США установить личность предполагаемого главы хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца.

Согласно показаниям специального агента ФБР Джейкоба Фойлза, в июле 2010 года США обратились к российским властям за помощью в установлении личности хакера по его электронному адресу. Правоохранительные органы установили, что почтовый ящик aquamo@mail.ru принадлежит Максиму Якубцу.

Далее был определен IP-адрес. «После получения записей от провайдера они определили конкретный адрес в Москве, к которому относится этот IP-адрес», передает «Интерфакс» слова агента.

Помимо этого, российские правоохранители «поставили на контроль» телефонный номер, найденный в почтовой переписке, и установили, что его использовал Якубец.

Подчеркивается, что полученная от российских властей информация была надежной, хоть США были переданы не оригиналы полученных записей и информации, а суммирующий их документ.

Напомним, ранее Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца. Его считают лидером хакерской группы Evil Corp и ответственным за управление и надзор над вредоносной деятельностью группы в киберсфере.

