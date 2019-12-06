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Россия помогла США вычислить предполагаемого лидера хакерской группы Evil Corp по электронной почте

17:37, 06.12.2019
Россия помогла США вычислить предполагаемого лидера хакерской группы Evil Corp по электронной почте
Фото: publicdomainpictures.net

Российские правоохранительные органы помогли властям США установить личность предполагаемого главы хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца.

Согласно показаниям специального агента ФБР Джейкоба Фойлза, в июле 2010 года США обратились к российским властям за помощью в установлении личности хакера по его электронному адресу. Правоохранительные органы установили, что почтовый ящик aquamo@mail.ru принадлежит Максиму Якубцу.

Далее был определен IP-адрес. «После получения записей от провайдера они определили конкретный адрес в Москве, к которому относится этот IP-адрес», передает «Интерфакс» слова агента.

Помимо этого, российские правоохранители «поставили на контроль» телефонный номер, найденный в почтовой переписке, и установили, что его использовал Якубец.

Подчеркивается, что полученная от российских властей информация была надежной, хоть США были переданы не оригиналы полученных записей и информации, а суммирующий их документ.

Напомним, ранее Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца. Его считают лидером хакерской группы Evil Corp и ответственным за управление и надзор над вредоносной деятельностью группы в киберсфере.

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