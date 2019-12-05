США заплатят $5 млн за информацию о россиянине, которого считают лидером хакерской группы Evil Corp

Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца. Его считают лидером хакерской группы Evil Corp и ответственным за управление и надзор над вредоносной деятельностью этой группы в киберсфере.

Это самое крупное на сегодняшний момент вознаграждение из всех, что власти США когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере, отмечает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Ранее Якубц попал в санкционный список. Он обвиняется в рассылке вредоносного программного обеспечения и в попытке украсть $220 млн с банковских счетов.