Дмитрий Кириченко: «Я работал с «Уфой» и очень хорошо представляю, насколько это сложно»

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мнением о работе Сергея Семака в уфимском клубе и питерском «Зените».

— Когда вы покинули «Уфу», вас публично поддержал Сергей Семак. Не звал в «Зенит»?

— Нет-нет. У Семака хорошо в «Зените» получается, но я был в этом уверен. Я его хорошо знаю, мы постоянно на связи, обсуждаем с ним какие-то вещи.

Семак — это синоним успеха. Что в роли игрока, что в роли тренера. Как игрок выиграл чемпионат с тремя разными командами, через 3—4 года после начала тренерской карьеры тоже стал чемпионом.

— Здесь не то же самое, как в вашем примере с «Реалом»? Что просто футболисты решают.

— Возьмите период Семака в «Уфе», когда он занял шестое место. Я работал с «Уфой» и очень хорошо представляю, насколько это было сложно.

— Вы и дальше хотите работать тренером? Или после «Уфы» думали о чем-то другом?

— Да, точно хочу быть тренером. Главным или помощником — другой вопрос, но точно хочу тренировать. Мне это нравится, несмотря на все сложности. Менеджером себя не вижу, мне ближе футбольное поле, игроки и тренировки, — сказал Кириченко в интервью Sports.ru.

Напомним, Дмитрий Кириченко работал тренером «Уфы» с лета 2018 года. Весной он был уволен с поста главного тренера команды.