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Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на елки и новогодние украшения

10:15, 06.12.2019
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на елки и новогодние украшения
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Эксперты Ozon отметили, что спрос на искусственные елки и елочные игрушки в декабре вырос на 760% по сравнению с ноябрем. Также они подсчитали размер расходов россиян на эти товары.

В крупных городах средний чек на елку и украшения составил 4 607 рублей, передает ТАСС. Минимальная стоимость комплекта составляет 3 425 рублей.

Чаще всего пользователи покупают искусственную ель высотой 180 см. В среднем на нее тратят 3 884 рубля. При этом расценки на такие модели начинаются от 2 000 рублей.

Аналитики Ozon подчеркивают, что 30% заказов включают в себя набор елочных шаров из 10—12 штук, мишуру и оберточную бумагу. Стоимость елочных игрушек начинается от 125 рублей, но треть клиентов тратят на них не менее 500 рублей.

Цены на гирлянды начинаются от 175 рублей. В среднем же клиенты тратят на этот элемент не менее 259 рублей, а 30% из них берут сразу по две гирлянды.

Траты на мишуру в среднем составляют 232 рубля, а на украшение для макушки елки уходит в среднем 107 рублей.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную и живую елку.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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