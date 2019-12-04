Роскачество дало советы по выбору елки на Новый год

В Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную или живую новогоднюю елку. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Отмечается, что вред природе при вырубке живых елей наносится, только если она ведется незаконно. Легальные продавцы продают елки из питомников или деревья, спиленные при расчистке территорий под ЛЭП и газопровод, говорится в сообщении.

На легальном елочном базаре у продавца должен быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист и другие атрибуты. При выборе дерева стоит проверить эластичность веток, убедиться, что на стволе тоже растут иголки, разломить пару иголок и постучать об землю стволом, чтобы убедиться, что иголки не облетают.

Искусственная елка наносит больше вреда экологии. При поставке пластикового дерева из Китая в Москву остается углеродный след около 57 кг углекислого газа. Однако такая ель может храниться несколько лет.

При выборе искусственной елки необходимо осмотреть упаковку. На ней должно быть указано, что в составе материалов нет вредных веществ, а также дата изготовления. Информация на этикетке должна быть представлена на русском языке. Также у изделия не должно быть яркого химического запаха. Для проверки качества покупателю нужно провести рукой против иголок, немного их подергать, погнуть ветки. Качественному изделию такие действия не должны повредить.