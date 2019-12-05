Конкурсник «Даль-Камы» оценил забор предприятия в 1,6 млн рублей

Конкурсный управляющий зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» опубликовал отдельную оценку стоимости забора предприятия. По версии специалистов, на рынке за объект можно получить 1,6 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, отчет об оценке был получен 3 декабря.

Напомним, что имущество мясокомбината оценили в 1 млрд рублей. В этот перечень вошли недвижимость и оборудование предприятия.

Ранее финансовый управляющий экс-гендиректора «Даль-Камы» Сергея Мунтаниола не нашел признаков его преднамеренного банкротства.