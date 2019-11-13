Имущество мясокомбината «Даль-Кама» оценили в 1 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» опубликовал отчет об оценке имущества предприятия. Его общая стоимость составляет 1,04 млрд рублей.

Согласно документации, опубликованной в реестре сведений о банкротстве, недвижимость завода оценивается в 433,6 млн рублей. Комплекс имущества, транспорта и оборудования, включающий в себя 451 пункт оценивается в 532 млн рублей. Еще 75 млн рублей приходится на холодильное оборудование.

Напомним, что медийная история «Даль-Камы» началась именно с отключенного холодильного оборудования. На обанкротившемся предприятии хранилось около 80 тонн мяса курицы. После того как, за долги масокомбинату отключили электроичество курятина начала тухнуть. Позже бывшие руководители попытались закопать отходы на берегу Волги, вместо утилизации. Вывозить их начали только этой осенью.

Ранее конкурсный управляющий «Даль-Камы» потребовал от бывших руководителей предприятия 1 млрд рублей.