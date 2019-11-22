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Управляющий экс-директора «Даль-Камы» не выявил признаков его преднамеренного банкротства

09:59, 22.11.2019
Управляющий экс-директора «Даль-Камы» не выявил признаков его преднамеренного банкротства
Фото: google.com/maps

Финансовый управляющий экс-гендиректора известного зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Сергея Мунтаниола сообщил о проведении 19 ноября проверки признаков преднамеренного банкротства должника.

В итоге признаков преднамеренного банкротства не выявлено, говорится в сообщении на Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее финансовый управляющий Мунтаниола опубликовал опись его имущества.

Напомним, 11 июля Арбитражный суд Татарстана признал экс-гендиректора мясокомбината «Даль-Кама»банкротом. Также решено ввести процедуру реализации имущества должника на пять месяцев до 11 декабря, тогда же пройдет судебное заседание.

Бизнес Татарстан
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