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В Татарстане потушили резервуар «Транснефти»

14:45, 04.12.2019
В Татарстане потушили резервуар «Транснефти»

Пожарные потушили загоревшийся резервуар «Транснефти» в Альметьевском районе РТ. Открытое горение внутри резервуара было ликвидировано в 13.24.

За час до этого пожарные ликвидировали открытое горение внутри обвалования, сообщает пресс-служба главка МЧС по Татарстану.

Напомним, что пожар возник при очистке неэксплуатируемого резервуара на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» в Калейкино.

Происшествия Татарстан
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