В Татарстане потушили резервуар «Транснефти»
Пожарные потушили загоревшийся резервуар «Транснефти» в Альметьевском районе РТ. Открытое горение внутри резервуара было ликвидировано в 13.24.
За час до этого пожарные ликвидировали открытое горение внутри обвалования, сообщает пресс-служба главка МЧС по Татарстану.
Напомним, что пожар возник при очистке неэксплуатируемого резервуара на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» в Калейкино.Происшествия Татарстан
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