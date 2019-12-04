В Альметьевске загорелся резервуар на заводе «Транснефть»

Сегодня в Альметьевске произошел пожар на заводе «Транснефть». Сейчас огонь локализован, ведутся поисковые работы. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.

По информации ГУ МЧС РФ по РТ, работники ПАО «Транснефть» проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. Произошло возгорание снаружи и в обваловании, внутри резервуара сильное задымление.

В 11.12 отмечена локализация пожара на площади 20 кв. метров. В настоящее время организованы поисковые работы. Причина происшествия устанавливается. На месте работают силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона — 71 человек и 21 единица техники.

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