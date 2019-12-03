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Спасшийся от тройного убийства в Менделеевске ребенок спрятался в пекарне — видео

14:28, 03.12.2019
Спасшийся от тройного убийства в Менделеевске ребенок спрятался в пекарне — видео
Фото: скриншот видеозаписи

В Сети появилось видео из пекарни в Менделеевске, в которой укрылся мальчик, сбежавший от отчима, убившего его мать и братьев.

На записи видно, как голый окровавленный ребенок дрожа заходит в помещение и ищет кого-то из взрослых. Продавщицы вызвали полицию и скорую, после чего отмыли мальчика, обработали его раны и уложили на куртки чтобы согреть.

Напомним, что в ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. Следком возбудил уголовное дело. Подозреваемый был задержан уже в Елабуге. Он признал вину и заявил, что причиной преступления стала ревность.

Происшествия Татарстан
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