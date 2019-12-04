В Татарстане спасатели продолжают поиски пропавших при пожаре на объекте «Транснефти» рабочих

Во время пожара на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» в Альметьевском районе РТ пропали несколько рабочих подрядной организации. Пока спасатели не нашли их, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе главка МЧС по РТ.

Поиски продолжаются, их местонахождение еще не установлено.

Напомним, что загоревшийся утром резервуар был потушен в 13.24. Пожар начался, когда сотрудники подрядной организации проводили очистку неиспользуемого резервуара.

Ранее «Реальное время» публиковало подборку фотографий с места происшествия, предоставленных ГУ МЧС по РТ.