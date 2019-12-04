Глав регионов призвали сделать 31 декабря выходным днем ради счастья россиян

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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к главам всех российских субъектов с предложением сделать 31 декабря выходным днем.

Хамзаев уже пять лет продвигает идею сделать 31 декабря выходным. По его мнению, это сделает людей более счастливыми.

«Важно отметить, что в прошлом, 2018 году, такая инициатива заработала для всех россиян в тестовом режиме. По итогу социологических опросов выявлено, что «коэффициент счастья» россиян в этот день был высоким. 80% опрошенных ответили, что счастливы, что 31 декабря выходной день [...] Убежден, что 31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей», — передает цитату из письма «РИА Новости».

Отметим, что данная тема горячо обсуждается по всей стране. Дмитрий Песков на вопрос о возможном выходном ответил, что необходимо работать, несмотря на предстоящий праздник. Минтруд также уверен, что сделать 31 декабря выходным невозможно. Тем не менее в Башкирии и Кировской области губернаторы решили перенести рабочий день на 28 декабря, тем самым освободив жителей своих регионов от работы накануне нового года. В казанском Кремле уверяют, что президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с подобными просьбами.