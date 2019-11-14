«Надо работать». В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал поддерживать дискуссию, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году. В этом году последний день года выпадает на вторник, и Минтруд не включил его в график новогодних каникул.

«День рабочий. Соответственно, надо работать», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, что в предстоящие новогодние праздники россияне отдыхают с 1 по 8 января.