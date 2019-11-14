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«Надо работать». В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

09:48, 14.11.2019 1
«Надо работать». В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал поддерживать дискуссию, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году. В этом году последний день года выпадает на вторник, и Минтруд не включил его в график новогодних каникул.

«День рабочий. Соответственно, надо работать», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, что в предстоящие новогодние праздники россияне отдыхают с 1 по 8 января.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:24
    Как жаль, не получится утром сесть в самолет...
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