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В Минтруде рассказали, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

19:33, 28.11.2019
В Минтруде рассказали, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Министр труда Максим Топилин заявил, что на данный момент нельзя сделать 31 декабря выходным для всех.

«Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее», — сказал он.

По этой причине, как отметил Топилин, правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря. Сегодня представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.

Общество
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