В Минтруде рассказали, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
Министр труда Максим Топилин заявил, что на данный момент нельзя сделать 31 декабря выходным для всех.
«Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее», — сказал он.
По этой причине, как отметил Топилин, правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря. Сегодня представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.
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