Главное к утру: лекарства малоимущим, салют в Новый год для Челнов и уникальная операция

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении выплат на приобретение лекарств семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет и с доходом, не превышающим величины прожиточного минимума. Распоряжение вступает в силу 1 января 2020 года. Выплаты на приобретение лекарственных средств и иных товаров аптечного ассортимента будут составлять 5 тыс. рублей, сообщается в документе.



Лыжница из Нижнекамска стала призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Хакасии, в поселке Вершина Тёи. Участие в лыжных гонках принимали 450 спортсменов их трех десятков регионов России. На дистанции в 10 км классическим стилем Алия показала лучший результат среди 11 татарстанских лыжниц.





В Набережных Челнах у центральной елки устроят 10-минутный салют. Как отмечают «Челнинские известия», заказ на запуск фейерверков администрация города уже оформляет.

«Сейчас мы подбираем музыку, программируем исполнение, выезжая на место. Запросы у города высокие — каждый раз требуют нового исполнения. И всякий раз мы стараемся привозить новые эффекты. Высота фейерверков пока не рассчитана, это будет зависеть от расположенных рядом объектов», — рассказал директор подрядной организации Расул Садриев.



Врачи в Республиканской клинической больнице выполнили комбинированную операцию по удалению опухоли головки поджелудочной железы с крупными венозными сосудами. К специалистам Татарстана обратилась жительница Башкирии с клинико-рентгенологической картиной опухоли головки поджелудочной железы, пункционно верифицированой протоковой аденокарциномой.

Подобное оперативное вмешательство впервые в Татарстане по уникальной методике провела врачебная бригада РКБ под руководством ведущего эксперта, хирурга-онколога, заведующего хирургическим отделением №2 Александра Киршина.



В Татарстане на реализацию программы перевода машин на метан дополнительно выделили более 6 млн рублей. Ранее выделенные в этом году субсидий составили 30 млн рублей, что позволило переоборудовать для работы на природном газе более тысячи транспортных средств жителей Татарстана, а также бюджетных и коммерческих предприятий республики.