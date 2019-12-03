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Татарстанские врачи сделали жительнице Башкирии операцию по удалению опухоли с помощью уникальной методики

20:58, 03.12.2019
Татарстанские врачи сделали жительнице Башкирии операцию по удалению опухоли с помощью уникальной методики
Фото: пресс - служба Минздрава РТ

Врачи в Республиканской клинической больнице выполнили комбинированную операцию по удалению опухоли головки поджелудочной железы с крупными венозными сосудами.

К специалистам Татарстана обратилась жительница Башкирии с клинико-рентгенологической картиной опухоли головки поджелудочной железы, пункционно верифицированой протоковой аденокарциномой.

Подобное оперативное вмешательство впервые в Татарстане по уникальной методике провела врачебная бригада РКБ под руководством ведущего эксперта, хирурга-онколога, заведующего хирургическим отделением №2 Александра Киршина.

В момент операции врачи провели пластику верхней брыжеечной вены графтом большой подкожной вены правого бедра в условиях мезентерикобедренного шунта справа, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Напомним, ранее в казанской ДРКБ прооперировали малыша семьи из Сирии.

ОбществоМедицина Татарстан
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