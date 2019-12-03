Правительство Татарстана утвердило выплаты на лекарства малоимущим семьям

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении выплат на приобретение лекарств семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет и с доходом, не превышающим величины прожиточного минимума.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Выплаты на приобретение лекарственных средств и иных товаров аптечного ассортимента будут составлять 5 тыс. рублей, сообщается в документе.

Ранее в Казани выделили миллион рублей на единовременную помощь инвалидам. Выплаты получат 106 семей, имеющих двух и более детей-инвалидов, 43 семьи, где родители-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей, 18 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов, и 106 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей.

